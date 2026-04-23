Bakan Fidan Londra’ya gidiyor: Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler hangi noktada?

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın Londra ziyareti kapsamında Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte konuşma yapmasının planlandığını da kaydetti.

Fidan'ın İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Son dönemde Türkiye ve İngiltere arasındaki temaslar dışişleri bakanları ile sınırlı değil.

İki ülkenin savunma bakanları, Yaşar Güler ve John Healey de 24-25 Mart'ta Londra'da bir araya gelmişlerdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Ocak ayında gittiği Londra'da serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ilerletilmesi için görüşmelerde bulunmuştu.

Ankara-Londra hattında yoğun gündem

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın başta Cooper olmak üzere muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin olumlu şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getireceğini, bu işbirliğinin daha da genişletilmesi ve çok boyutlu şekilde derinleştirilmesi talebini muhataplarına ileteceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yeni ittifaklar oluşturma politikası kapsamında ilerlemiş ve özellikle de NATO kapsamındaki öncelikler açısından stratejik bir boyuta taşınmıştı.

Bu sürecin en somut adımı, her iki tarafın serbest ticaret anlaşması imzalanması için ortak bir irade göstermesi olmuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından Ankara ve Londra, ticaretin aksamaması için 2020'de ürünleri kapsayan geçici bir serbest ticaret anlaşması imzalamışlardı.

Mevcut müzakereler ise çok daha modern ve kapsayıcı bir anlaşmanın yapılmasıyla ticari ve ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırılmasını amaçlıyor.

Taraflar Mart ayında dördüncü tur müzakereleri tamamladıklarını açıkladı.

Bakan Fidan'ın Londra'da yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin bu sürecin bir an önce tamamlanmasına verdiği önemi aktarması bekleniyor.

Fidan'ın Londra'daki temaslarında tarafların enerji konusunda işbirliğini de ele almaları öngörülüyor.

Savunma sanayii stratejik başlık

Türkiye ve İngiltere arasında, serbest ticaret anlaşması kadar başka önemli bir gelişme ise savunma sanayi alanında yaşanıyor.

İki ülke, Ekim 2025'te 20 Eurofigher savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılması için önemli bir tedarik anlaşması imzaladı.

Eurofighterlar, İngiltere-Almanya-İspanya-İtalya konsorsiyumu tarafından üretiliyor.

İngiltere, Almanya'nın bu uçakların Türkiye'ye satılmasına ikna edilmesi sürecinde de önemli rol üstlendi.

Türkiye ayrıca Katar ve Umman'dan da 12'şer kullanılmış Eurofighter almak istiyor.

Bu satışların hepsinin tamamlanması durumunda Türkiye'nin envanterinde 44 Eurofighter savaş uçağı olacak.