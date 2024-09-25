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Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib’in Fidan’a Lübnan’daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib’in Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Fidan'dan birlik vurgusu

Bakan Fidan’ın, görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardığı belirtilerek, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

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