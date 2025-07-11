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Bakan Fidan, Malezya'da ASEAN ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Malezya'da ASEAN ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Fidan'ın mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Fidan, dün Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya gelmişti.

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