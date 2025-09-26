Bakan Fidan, Malezyalı, Faslı, Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Hasan, Fas Dışişleri Bakanı Burita ve Hollanda Dışişleri Bakanı Weel ile bir araya geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışışileri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile görüştü.
Gündem