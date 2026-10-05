Bakan Fidan: Mekke İttifakı kurumsallaşacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basına demeç verdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için planlanan bir toplantının zaten ajandalarında olduğunu aktaran Fidan, ancak Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandıklarını dile getirdi.

Fidan, toplantıda sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi bazı kurumsallaşmayla ilgili konuların görüşüldüğünü vurgulayarak, "İmza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür." dedi.

Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabileceğini de masaya yatırdıklarını anlatan Fidan, "Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözülmesine ilişkin gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Birtakım görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu bir irade olduğuna dikkati çekerek, bu iradenin yansıması olarak birtakım kararlar aldıklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da askeri, operasyonel ve teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu." değerlendirmesinde bulundu.