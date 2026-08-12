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Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katılmak üzere 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak
Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantı, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının eş başkanlığında kurumlararası formatta gerçekleştirilecek.

Toplantıda, 4 Şubat’ta Kahire’de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’nın sonuçları ile Türkiye’de yapılması planlanan üçüncü toplantının hazırlıkları ele alınacak.

Fidan’ın ziyareti kapsamında ayrıca ikili gündemdeki konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.