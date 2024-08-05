Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Müdahil oluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’da Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Kahire’de mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan: Netanyahu barış istemiyor

Netanyahu barış istemiyor. İsmail Haniye suikastı bunun göstergesidir. İsrail ateşkesin başmüzakerecesini suikastla şehit etti.

İsrail saldırıları büyük tehdit. Netanyahu'ya 'dur' denilmezse tüm dünya ağır bedeller öder. Batı üç maymunu oynuyor. Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, sanık sandalyesidir.

Türkiye UAD'deki davaya müdahil oluyor

Bakan Fidan: Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız.

"İsrail, bölge için büyük bir tehdit"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'bölgemizin bir ateş çemberine döndüğü bu günlerde' Mısır'la istişare içinde olmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin ilişkilere ivme kattığını belirten Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve enerji konusunu da ele aldıklarını anlattı.

Fidan, görüşmede bölgesel konuları da ele aldıklarını belirterek, İsrail'in saldırganlığının bölge için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Müzakerelerde oyunbozanlık yapanın İsrail olduğunu söyleyen Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastı hatırlatarak bir kez daha başsağlığı diledi, yaşananların Netanyahu'nun barış istemediğini gösterdiğini kaydetti. Fidan, "Ateşkes görüşmelerinin baş müzakerecisini kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür" dedi.

"Bölgenin iki güçlü aktörü olarak işbirliği içinde olmaya kararlıyız" diyen Hakan Fidan, "Önümüzdeki süreçte her alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Abdulati: Birçok kritik konuyu masaya yatırdık

Basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin önem teşkil ettiğini ifade ederek, bugünkü görüşmede de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ele alındığını belirtti. Bakan Abdulati, bugünkü görüşmelerinde bölgesel ve ikili meselelerin yanı sıra turizm ve ekonomi gibi konuların da konuşulduğu bilgisini verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamaları şu şekilde;

"İsrail işgalden vazgeçmeli, iki devletli çözüm olmalı. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti konusunda mutabıkız.

Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadar ki çabaları anlattım. Masum Filistin halına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar’daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz"

"Bölgesel çatışmalar artık yayılmamalı"

"Suriye'nin ve bölgenin güvenliğinin sağlanması yönünde adım atılmasını desteklediklerini Dışişleri Bakanı Fidan'a ilettiklerini anlatan Abdulati, özellikle de Akdeniz bölgesi için işbirliğini de önemsediklerine işaret ederek, "Amacımız doğal kaynaklarımızı herkesin istifade edeceği şekilde kullanmak" ifadelerini kullandı. Görüşmelerinde Sudan, Lübnan ve Yemen konularını da ele aldıklarını dile getiren Abdulati, "Bölgesel anlamda çatışmaların artık yayılmaması gerektiğinden bahsettik" dedi.