Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmeye Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty de katıldı.

Fidan ve Abdelatty, Başbakanlık Konutu'na gelişlerinde Başbakan Şerif'in Özel Danışmanı Syed Tariq Fatemi tarafından karşılandı. Ardından Pakistan Başbakanı Şerif tarafından da sıcak bir şekilde karşılanan Bakan Fidan ve Abdelatty, Şerif ile görüşmelerine geçti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Asim Malik'in de yer aldığı görüşmede, taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz saatlerde İslamabad'da Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı.