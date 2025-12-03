Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıya katılan Fidan, resmi program öncesinde Rutte ile görüşerek ikili ilişkiler ve NATO gündemini ele aldı.