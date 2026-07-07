Bakan Fidan: NATO Zirvesi'nde en zorlu süreç Trump'ın katılımını sağlamaktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House iş birliğinde Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinlikte, NATO'nun geleceği ve Avrupa güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Fidan, yaklaşan NATO Zirvesi'nin en kritik aşamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıya katılımını sağlamak olduğunu belirterek, bu engelin aşılmasıyla en zor sürecin geride bırakıldığını ifade etti.

Bakan Fidan, NATO'nun bundan sonraki dönemde yalnızca mevcut tehditlere karşı refleks gösteren bir yapı olmaması gerektiğini söyledi. İttifakın uzun vadeli, kapsamlı ve stratejik bir güvenlik anlayışı geliştirmesinin önemine dikkat çeken Fidan, yeni dönemde stratejik kapasite oluşturmanın öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını belirten Fidan, buna rağmen söz konusu gerilimlerin NATO Zirvesi'nde yönetilemeyecek bir krize dönüşmesini beklemediğini söyledi. Trump'ın zirveye katılımının, olası anlaşmazlıkların sağlıklı şekilde yönetilebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki konumuna vurgu

Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği ekseninde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Fidan, daha geniş kapsamlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç bulunduğunu belirterek Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği merkezi role dikkat çekti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Fidan, bunun yanında Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasının da Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin yalnızca AB merkezli planlanmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma altyapısına sahip ülkelerin Avrupa güvenliğine yönelik savunma iş birliğinde doğal ve vazgeçilmez ortaklar arasında yer aldığını ifade etti.

Fidan ayrıca Avrupa'nın, ABD'nin savunma yükünün paylaşılması yönündeki çağrılarını bir baskı ya da tehdit olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hem NATO'nun geleceği hem de kıtanın stratejik dayanıklılığı açısından önem taşıdığını söyleyen Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlamaların ön plana çıkacağı bir atmosfer beklemediğini ifade etti.

"En zor aşama Trump'ı ikna etmekti"

Konuşmasında zirve hazırlıklarına da değinen Fidan, NATO Zirvesi sürecinde en büyük zorluğun Donald Trump'ın toplantıya katılmasını sağlamak olduğunu yineleyerek, bu sürecin başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Sahne Ankara'da hazır"

Öte yandan Fidan, NATO Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Ankara'nın kritik zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, İttifak'ın geleceğine yön verecek bu önemli toplantıda NATO üyelerini ağırlayacağını ifade etti.

The stage is set in Ankara.



Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future.



The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2 — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 7, 2026

Ankara'da alınacak kararların yalnızca mevcut güvenlik sorunlarına çözüm üretmekle sınırlı kalmayacağını belirten Fidan, zirvede ortaya çıkacak sonuçların gelecek yıllarda Euro-Atlantik güvenlik mimarisinin şekillenmesinde etkili olacağını vurguladı.

"Tehditler daha hızlı ve daha karmaşık"

Fidan, toplu savunmanın NATO'nun temel ilkesi olmayı sürdürdüğünü ancak güvenlik ortamının önemli ölçüde değiştiğini belirtti. Günümüzde tehditlerin çok boyutlu, daha hızlı gelişen ve daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Fidan, klasik güvenlik anlayışının bu yeni tabloyu karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Yeni dönemde asıl belirleyici unsurların konuşlandırılabilir askeri kabiliyetler, savunma sanayi üretim kapasitesi ve operasyonel hazırlık düzeyi olacağını belirten Fidan, Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sunmasının zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Savunma sanayisindeki iş birliğini sınırlayan uygulamaların verimliliği düşürdüğünü ve krizlere verilen tepkiyi yavaşlattığını kaydeden Fidan, bu engellerin artık stratejik yük haline geldiğini ifade etti.

Avrupa'da geliştirilecek savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsaması gerektiğini belirten Fidan, asıl meselenin yalnızca tehditlere nasıl karşılık verileceği değil, değişen güvenlik şartlarına uygun bir iş birliği modeli oluşturulması olduğunu söyledi.

Ankara Zirvesi'nin NATO'nun mevcut güvenlik ortamına uyum sağlamasına katkı sunacağını belirten Fidan, Türkiye'nin hedefinin daha uyumlu, daha güçlü ve daha dirençli bir ittifak yapısının oluşturulması olduğunu vurguladı.