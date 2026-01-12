  1. Ekonomim
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

