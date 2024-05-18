Bakan Fidan Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishak Dar’ın davetine icabetle 19-20 Mayıs tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishak Dar’ın davetine icabetle 19-20 Mayıs 2024 günlerinde Pakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Bakan Fidan’ın Mohammed Ishak Dar’la görüşmesinde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, Türkiye - Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacaktır. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline uygun seviyeye getirilebilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecektir. Bu bağlamda, Pakistan’daki firmalarımızın sorunlarının çözümüne atfettiğimiz önem vurgulanacaktır.

Afganistan ve İsrail-Filistin başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ve uluslararası gündem de kapsamlı şekilde istişare edilecektir. Görüşmede Gazze’deki durum ayrıntılı olarak değerlendirilecek, Pakistan’la atılabilecek ortak adımlar ele alınacaktır. İslam dünyasının, Gazze konusunda birlik içinde hareket ederek, kararlı bir tutum ortaya koymasına yönelik çalışmalar değerlendirilecektir."