  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi
Takip Et

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi
Takip Et

İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.
İstanbul’da Gazze konulu toplantı düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanlarının katılıyor. Fidan toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Konut kredisi faizleri son iki yılın dibinde: 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar?Konut kredisi faizleri son iki yılın dibinde: 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar?Ekonomi

 

Petrol fiyatları, OPEC+'nın kararıyla yükseldiPetrol fiyatları, OPEC+'nın kararıyla yükseldiEmtia Haberleri

 

Gündem
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası: Davada ara karar açıklandı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası: Davada ara karar açıklandı
Deprem son dakika: İstanbul’da deprem mi oldu, hangi şehirler sallandı? 3 Kasım 2025
Deprem son dakika: İstanbul’da deprem mi oldu, hangi şehirler sallandı? 3 Kasım 2025
Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika listesi...
İstanbul'da hissedilen deprem
Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor
Ali Babacan: Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor