Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği'nde görüştü.