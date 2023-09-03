Bakan Fidan: PKK'yı yok etmek için iş birliği bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, konuşmasında şunları kaydetti;

"Ortak sınır güvenliği, terörle mücadele konusunda hassassiyetlerimizi dile getirdik. Barış ve istikrar için sorumlulu komşuluk iilşkileri önemli. Diyalog yoluyla karşılıklı meseleleri çözmek istiyoruz. Suriye konusunda pozisyonumuzu net olarak ifade ettik.

Suriye'den PKK'nın temizlenmesi için İran'ın da bizimle birlikte çalışması önemli, 4'lü formatta, Suriye ve Rusya'nın da katılımıyla konuları görüşüyoruz.

Kerkük'teki olaylar

Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz.

Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz.

Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz."