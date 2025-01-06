Bakan Fidan: PKK/YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Es-Safedi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile koordineli hareket ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her unsur, bölgenin de güvenliğini tehdit eder" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Suriye'deki PKK/YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi diye düşünüyoruz"

"(Batılı devletler) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Her türlü oyunu bozacak durumdayız"

"Batılı istihbarat örgütleri, bölge ülkelerinin güvenliğini baltalamak için terör örgütlerine sızıyor. Yeni Suriye yönetimi, DEAŞ tutuklularının bulunduğu cezaevlerinin sorumluluğunu devralabilir."

"Türk tarafıyla koordinasyon sağlıyoruz"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder. Karşılaştığımız zorluklar konusunda Türk tarafıyla bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz."