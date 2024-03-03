Bakan Fidan: Ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Fidan, Foruma bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi, 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı'nın katıldığını belirtti.

Bakan Fidan ''Forumda Gazze konusunda görüşmeler yapıldı, küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildi. Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.'' dedi.

Fidan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Ramazan öncesi ateşkes arzumuz"

"Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok büyük çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir.

Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyon isnanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olma manasına geliyor. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz."

"ABD'ye gelecek hafta ziyaretimiz var"

"Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Çok çeşitli konularda Amerika ile aramızdaki ilişkilerin bir muhasebesini yapmış olacağız."

Rusya-Ukrayna savaşı

"Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf da savaşla ilgili ulaşabilecekleri neticenin sonuna gelmiş görünüyor. Artık ateşkese yönelik belli bir diyalogun başlatılmasının zamanı geldi. Tabi ki işgali tanımak söz konusu değil."