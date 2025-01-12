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Bakan Fidan, Riyad’da Suriye konulu toplantılara katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacak.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Riyad’da Suriye konulu toplantılara katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacak. Toplantıda, ağırlıklı olarak Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlara odaklanılacak.

Ürdün’ün Akabe kentinde 14 Aralık 2024’te düzenlenen ve Suriye’deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının devamı olan Riyad’daki toplantıya, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya’nın Dışişleri Bakanı, ABD ve İtalya’nın ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiye göre toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin de katılması bekleniyor.

Ağırlıklı olarak Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlara odaklanılması beklenen toplantıda Fidan, Suriye’deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığının altını çizecek ve bu amaca yönelik bir diğer önemli unsurun da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin gözetilmesi olduğunu vurgulayacak.

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