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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.

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