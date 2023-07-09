Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.