Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bölgedeki gelişmeler değerlendirildi
Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi. Suriye’nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.
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