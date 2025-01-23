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Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gelişmeler değerlendirildi

Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi. Suriye’nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

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