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Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideriyle görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

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