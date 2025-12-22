Bakan Fidan Şam'dan seslendi: SDG, Suriye'ye entegre olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Türk heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başta olmak üzere Suriyeli üst düzey yetkililerle bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

İş birliği imkanları ele alınacak

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları doğrultusunda, Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) yakın dönemde katılımı bağlamında sahadaki güvenlik durumu da masaya yatırılacak. Görüşmelerde, oluşabilecek kırılganlıklardan faydalanmaya çalışan DEAŞ’ın yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik iş birliği imkanları ele alınacak.

Güvenlik başlıklarının yanı sıra, Suriye’nin yeniden inşasına yönelik ikili projelerin değerlendirilmesi ve Suriye Hükümeti’nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaların da görüşülmesi planlanıyor.

Suriye lideri Şara ile bir araya geldiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler ve Kalın'ı, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme karşıladı.

Bakan fidan: SDG, Suriye'ye entegre olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'daki temaslarının ardından Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"SDG'nin entegrasyonu konusunun önemli olduğunu ve DEAŞ ile mücadelede Suriye ortak koalisyonun üyesi olması dolayısıyla Türkiye olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. SDG, belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon halinde yürütüyor"

Bakan Fidan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin, "Bizim beklentimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump'ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın hemen başlaması" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise "Maalesef SDG’den herhangi bir irade görmedik" ifadesini kullandı. Şeybani, "Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır" dedi.