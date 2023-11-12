Bakan Fidan Schengen'de ret oranını açıklarken duyurdu: İlgili ülkelere nota verildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Türkiye’de yapılan Schengen vize başvurularında ret oranlarına ilişkin önergesini yanıtladı.

Hürriyet’in haberine göre; Fidan, AB Komisyonu’nun verilerine atıfla 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ret oranının yüzde 4 olduğunu aktardı. Ret oranlarının 2016 yılından sonra her yıl artarak 2021 yılında yüzde 17 düzeyine geldiğini ifade eden Fidan, 2022’de ise azalış göstererek yüzde 15.7 olarak kaydedildiğini söyledi.

Bakan Fidan, sorunların aşılması için girişimlerde bulunulduğunu belirterek, “İlgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı” ifadesini kullandı.