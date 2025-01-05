Bakan Fidan şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştüğünü aktardı.

Bakan Fidan da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini belirtti.

"Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin"

Fidan paylaşımında, "Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesine geçit vermeyen kahramanımız Ömer Halisdemir’in kabrini, şehidimizin kıymetli babası Hasan Hüseyin amcamızla birlikte ziyaret ettik. Rabb'im, vatan uğruna canlarını feda eden yiğitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.