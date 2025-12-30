Bakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi.
