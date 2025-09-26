Bakan Fidan: Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini aktardı.

Erdoğan ile Trump arasındaki toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını vurgulayan Fidan, bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını dile getirdi.

Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.