  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan: Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu
Takip Et

Bakan Fidan: Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Washington görüşmesinin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan: Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini aktardı.

Erdoğan ile Trump arasındaki toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını vurgulayan Fidan, bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını dile getirdi.

Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni iklim taahhüdü net sıfır hedefiyle çelişiyorTürkiye’nin yeni iklim taahhüdü net sıfır hedefiyle çelişiyorEkonomi

 

Danıştay, Maliye’nin '4 post vergisi' alma isteğini rafa kaldırdı!Danıştay, Maliye’nin '4 post vergisi' alma isteğini rafa kaldırdı!

 

Gündem
Valilik kararıyla Hayko Cepkin’in iki ildeki konserleri iptal edildi
Valilik kararıyla Hayko Cepkin’in iki ildeki konserleri iptal edildi
İletişim Başkanlığı: Tarihî nitelikteki görüşmede önemli mesafeler katedildi
İletişim Başkanlığı: Tarihî nitelikteki görüşmede önemli mesafeler katedildi
Siyasi-uluslararası sorunların kaldıracı ekonomi, enerji ve savunma olabilecek mi?
Siyasi-uluslararası sorunların kaldıracı ekonomi, enerji ve savunma olabilecek mi?
BUDO 6 seferini iptal etti
BUDO 6 seferini iptal etti
Başarır: Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko
Başarır: Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı