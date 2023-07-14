  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Stoltenberg ile Vilnius zirvesini konuştu
Takip Et

Bakan Fidan, Stoltenberg ile Vilnius zirvesini konuştu

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibinin ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.

 

Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştüFidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştüGündem
Erdoğan da 'rasyonel politika' vurgusu yaptıErdoğan da 'rasyonel politika' vurgusu yaptıGündem

 