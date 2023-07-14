Bakan Fidan, Stoltenberg ile Vilnius zirvesini konuştu
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibinin ele alındığı bildirildi.
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.