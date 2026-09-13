Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Şam'da kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildiği belirtildi.