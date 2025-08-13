  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara-Şam arasında kritik zirve: Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile görüştü
Takip Et

Ankara-Şam arasında kritik zirve: Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara’da bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara-Şam arasında kritik zirve: Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile görüştü
Takip Et

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme bugün başkent Ankara'ya geldi. Her iki Bakan da Türk mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş; ziyaret kapsamında hem Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile hem de Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti. 

Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara’da bir araya geldi.

 

CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum varCHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum varGündem

 

AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladıAJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladıŞirket Haberleri

 

Gündem
"Aile arabuluculuğu" ile nasıl bir düzenleme planlanıyor?
"Aile arabuluculuğu" ile nasıl bir düzenleme planlanıyor?
Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna silahlı saldırı düzenlendi: Bir kişi gözaltında
Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna silahlı saldırı düzenlendi: Bir kişi gözaltında
Dışişleri Bakanı Fidan: Süveyda'daki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail
Dışişleri Bakanı Fidan: Süveyda'daki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail
Kırmızı bültenle aranan 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı
Kırmızı bültenle aranan 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı
Mahkeme 1 Mayıs’ta Taksim yasağını hukuka aykırı buldu
Mahkeme 1 Mayıs’ta Taksim yasağını hukuka aykırı buldu
AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı