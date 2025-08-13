Ankara-Şam arasında kritik zirve: Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme bugün başkent Ankara'ya geldi. Her iki Bakan da Türk mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş; ziyaret kapsamında hem Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile hem de Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti.

Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile bir araya geldi

