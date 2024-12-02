Bakan Fidan: Suriye’de yaşanan çatışmalar rejim kaynaklı

Suriye'deki gerilimin artmasının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları hız kazandı. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmeleri yaptı. Bugün ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant kararı isabetlidir.

Suriye ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması.

Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye istikrarsızlık ortamından medet uman teröristlere asla geçit vermeyecektir. Terörü noktasında yok edeceğiz."