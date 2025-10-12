Bakan Fidan: Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriyeli mevkidaşları arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı tamamlandı.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız.

Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik.

Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Askeri eğitim mutabakatı da gündemde

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında "Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibinin de değerlendirildiği tahmin ediliyor.