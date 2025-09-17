  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

