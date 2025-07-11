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Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'lı bir grubun silah bırakmasıyla ilgili "KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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