Bakan Fidan: Türkiye, AB üyeliğine bağlılığını koruyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının bütçe sunumu yaptı.

Fidan'ın sunumundan satır başları:

- Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere Mısır’a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır’a ulaşmıştır.

- Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze’deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze’deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır.

- Jeopolitik sınamalar karşısında Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu gündem temelinde ilerletilmesi önem arz etmektedir. Türkiye, AB üyeliğine bağlılığını korumakta her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam etmektedir.

- ABD yönetimi ile yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika’nın PKK-YPG ile yaptığı iş birliğinin, FETÖ’nün Amerika’daki varlığının ve tek taraflı yaptırımlarının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını güçlü bir şekilde tekrar vurguladık.