Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın dördüncüsüne katılacak.

TSİ 10.45'te başlaması öngörülen toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

Bakan Fidan’ın bugün ayrıca; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi ve ABD Başkanı’nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos’u kabul etmesi öngörülüyor.