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Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın dördüncüsüne katılacak.

TSİ 10.45'te başlaması öngörülen toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

Bakan Fidan’ın bugün ayrıca; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi ve ABD Başkanı’nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos’u kabul etmesi öngörülüyor.

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