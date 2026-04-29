Bakan Fidan: Türkiye şartları karşılasa da AB’de üyelik için siyasi irade yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelmişti. Bakan Fidan, Avusturya’da önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bölgedeki İsrail yayılmacılığının bir uzantısı olan Gazze ve Batı Şeria'daki şartlar bölgeye de hizmet etmiyor. Avrupa 'ya da hizmet etmiyor. Daha fazla istikrarsızlık, daha fazla enerji güvenliği açısından sorun, daha fazla düzensiz göç ortaya çıkartıyor. En son Lübnan'da biliyorsunuz 1 milyon insan İsrail işgali sonucu yerlerinden edilmiş oldu. Bunun yaygınlaşması sonucunda daha fazla göç ortaya çıkabilir. Onun için İsrail'in bu konuda daha nitelikli bir uluslararası baskı altına"

İran-ABD savaşı

Diğer taraftan İran ve Amerika arasında devam eden müzakerelerin bir an önce neticeye kavuşması için elimizden geleni değerli arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu krizin bir an önce sonu vermesi. Ve bu krizden kaynaklanan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın bir an önce aşılıp normal hayata dönülmesi gerekiyor.

Enerji fiyatları, enerji tedariği, özellikle bölge ülkelerine yönelik de gıda ve diğer ürün tedariğinde çok ciddi sıkıntılar var. Aslında Hürmüz Boğazı şunu da gösteriyor. Başlayan müzakereler inşallah başarıyla sonuçlanır. Bu konuda taraflarla temas halindeyiz. Elimizden gelen bütün desteği taraflara bu İran ihtilafının da çözülmesi için vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda da yoğun bir mesamiz var.

"Hürmüzboğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli"

Önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarafların şu anda belli pozisyonları netleştirmesi itibariyle bu birkaç gün çok önemli. İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüzboğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Burada da ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek.

Rusya-Ukrayna savaşı

"Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin pozisyonu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız öteden beri özellikle bu savaşın durması konusunda elinden geleni yapmakta. Türkiye 2022'den itibaren Rusya-Ukrayna müzakerelerine çeşitli boyutlarda ve seviyelerde ev sahipliği yapıyor. Amerika'nın yürüttüğü ara buluculuk desteğine de güçlü bir destek veriyor. Bu politikayı da biz destekliyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya büyük bir titizlikle devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, AB tarafında Türkiye'yi üyeliğe kabul edecek bir iradenin bulunmadığını vurguladı.

"AB'de iradenin oluşması gerekiyor"

Sürecin ilerleyememesinin temel nedeninin Avrupa Birliği'nin tutumu olduğuna işaret eden Fidan, durumu şu sözlerle özetledi:

"Her hikayenin iki tarafı var. Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık. Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor."

"Umarım var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşırız"

Fidan, Avrupa Birliği'nin mevcut yaklaşımı karşısında Ankara'nın kendi yol haritasını belirlediğini ve adımlarını bu doğrultuda attığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim realist olarak izlediğimiz politika şu; Türkiye ile AB ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması konusunda AB tarafında irade koyma konusunda sıkıntılar var. Umarım var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşırız."