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Bakan Fidan: Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim, başarısızlığa mahkumdur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Fidan paylaşımında "Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim, başarısızlığa mahkumdur
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Fidan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey; milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır.

FETÖ’yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!"

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