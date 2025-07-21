Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki ateşkesin mevcut durumu ve sahadaki gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgesel istikrarın korunması ve insani durumun iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
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