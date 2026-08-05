Bakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi.
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Dışişleri Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, Kral 2. Abdullah ile Amman'da görüştü.
Bakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katılmıştı.