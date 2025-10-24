Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla kritik görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Safedi ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde hangi konular ele alındı?

Görüşmelerde, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.