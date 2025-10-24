  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla kritik görüşme gerçekleştirdi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla kritik görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla kritik görüşme gerçekleştirdi
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Safedi ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde hangi konular ele alındı?

Görüşmelerde, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.

Türk inşaat firmaları 9 ayda yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje aldıTürk inşaat firmaları 9 ayda yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje aldıEkonomi
TÜİK'ten 2025 bitkisel üretim tahminleri: Tahıl, sebze ve meyve üretiminde azalma bekleniyorTÜİK'ten 2025 bitkisel üretim tahminleri: Tahıl, sebze ve meyve üretiminde azalma bekleniyorEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu, siyasi yasak talebiyle açılan ‘yolsuzluk’ davasından beraat etti
İmamoğlu, siyasi yasak talebiyle açılan ‘yolsuzluk’ davasından beraat etti
İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi
Mete Belovacıklı, Ankara'da siyasetin gündemine düşen 3 bombayı yazdı...
Mete Belovacıklı, Ankara'da siyasetin gündemine düşen 3 bombayı yazdı...
Yeni yağış uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi
Yeni yağış uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" detaylarını açıkladı
Ebubekir Şahin dönemi sona erdi: RTÜK Başkanı değişti
Ebubekir Şahin dönemi sona erdi: RTÜK Başkanı değişti