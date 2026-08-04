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Bakan Fidan, Ürdün'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da gerçekleştirilecek Kudüs konulu uluslararası bakanlar toplantısı gidecek.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Ürdün'e gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde Amman’da düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacaktır." denildi.