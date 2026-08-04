Bakan Fidan, Ürdün'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da gerçekleştirilecek Kudüs konulu uluslararası bakanlar toplantısı gidecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde Amman’da düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacaktır." denildi.