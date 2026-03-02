  1. Ekonomim
  Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

