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Bakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da olduğu iddiası yalanlandı

Al Jazeera Arapça, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın Esad rejiminden kurtarılan Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini iddia etti. Ancak Dışişleri kaynakları bu iddiayı yalanladı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da olduğu iddiası yalanlandı
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Al Jazeera Arapça, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminden kurtarılan Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini yazdı. Türkiye'nin iki kritik ismine bir heyetin de eşlik ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı yalanladı

Ancak Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın Ankara'da olduğunu, Suriye'ye gitmediklerini açıkladı.

 

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