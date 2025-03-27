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Bakan Fidan, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini Washington'da kabul etti.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini ağırladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında Washington’da Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde kabul ettiği belirtildi.

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