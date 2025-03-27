Bakan Fidan, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini Washington'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında Washington’da Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde kabul ettiği belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, ABD ziyareti kapsamında, Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini Vaşington Büyükelçiliğimizde kabul etti. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/YRDT6CpWPq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 27, 2025