Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine yarın Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edecek. Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle yapılacak.
