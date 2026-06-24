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Bakan Fidan, yarın Kanada'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kanada’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
DHA
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Bakan Fidan, yarın Kanada'ya gidecek
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, 25-26 Haziran tarihlerinde Kanada’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaretin ilk günü Bakan Fidan, Toronto’da Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret edecek. Ardından, Dışişleri Bakanı Fidan’ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılması planlanıyor.

Bakan Fidan, ziyaretin ikinci günü ise Ottava’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’la görüşecek.

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