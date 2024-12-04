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Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.

Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.

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