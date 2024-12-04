Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.
Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/6ydkqtimGT— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 4, 2024