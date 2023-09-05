Bakan Fidan: Yunanistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunları Yunan mevkidaşı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir oldu." dedi.

Fidan, yasa dışı göç konusunun rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini, Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemediklerini vurguladı.

Yunanistan'da yaşayan soydaşların sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldıkların belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik.

Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz."

"Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak"

Bakan Yerapetritis, Bakan Fidan ile görüşmesi çerçevesinde ikili ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

NATO Vilnius Zirvesi kapsamında görüşen Türkiye ve Yunanistan liderlerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni girişimde bulunduklarını ve yeni bir hedef koyduklarını kaydeden Yerapetritis, bu çerçevede dışişleri bakanlarına görev verdiklerini aktardı.

Yerapetritis, ilk olarak Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabileceklerini ele alacaklarını belirterek, ikinci olarak iki ülke arasında tüm alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldıklarını ifade etti.

Bu çerçevede bakanlar olarak üst düzey sorumluluk ve hesap verilebilirlik görevi üstlendiklerini kaydeden Yerapetritis, üçüncü olarak iki ülke liderinin görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldıklarını belirtti.

Yerapetritis, Fidan ile ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirterek, bunlardan birincisinin siyasi görüşmeler düzeyi olduğunu, Yunan tarafından bu görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun başkanlık edeceğini söyledi.

İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusunun olduğunu kaydeden Yerapetritis, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi.

"Üçüncü olarak, (Türkiye ile Yunanistan arasında) pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." diyen ​​​​​​​Yerapetritis, bu görüşmelerin de Yunan tarafından Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis başkanlığında devam edeceğini bildirdi.