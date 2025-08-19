  1. Ekonomim
Bakan Fidan'a suikast girişimi iddialarına Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, Bakan Fidan'ın suikast girişimine uğradığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Fidan'a suikast girişimi iddialarına Dışişleri'nden açıklama
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.

İddiaların yalan olduğu belirtildi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi.

