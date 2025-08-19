Bakan Fidan’a suikast girişimi iddialarına Dışişleri’nden açıklama
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, Bakan Fidan'ın suikast girişimine uğradığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.
İddiaların yalan olduğu belirtildi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi.
