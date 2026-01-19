Bakan Fidan'dan 3 ülkenin dışişleri bakanı ile diplomasi trafiği

  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde yakın coğrafyada meydana gelen diğer gelişmeler ele alındı.

