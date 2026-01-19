Bakan Fidan'dan 3 ülkenin dışişleri bakanı ile diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde yakın coğrafyada meydana gelen diğer gelişmeler ele alındı.